Homem confessa ter matado a ex com 17 facadas e se diz arrependido

Um homem confessou à polícia ter matado a ex-esposa com 17 facadas, na manhã de sexta-feira (07). Elton Machado Franco, de 30 anos, também disse à polícia que se arrepende do crime e que estava sob o efeito de drogas no momento do crime. A prisão do acusado foi convertida de flagrante para prisão preventiva.

A técnica de enfermagem Ivanir Rodrigues Antunes, de 35 anos, foi morta após o suspeito ter chamado ela para conversar. De acordo com o suspeito, os dois iniciaram uma discussão, e o homem a matou a facadas em um sofá, na própria residência da vítima, em Maracaju-MS.

De acordo com os investigadores, a necropsia confirmou que Ivanir foi morta com 17 facadas.