Homem condenado a mais de 56 anos por violentar filhas é preso em Aracaju

Nesta quinta-feira (20), um homem de 41 anos, condenado a mais de 56 anos de prisão por estuprar suas próprias filhas, foi preso, em Aracaju.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes foram cometidos entre os 11 e os 13 anos de uma das meninas e dos 14 aos 16 anos da outra filha.

Segundo informações da delegada do caso, a investigação foi iniciada no ano de 2021 quando uma das vítimas passou a negar as visitas do pai, o que gerou desconfiança da mãe das meninas.

Durante a investigação, ainda foi averiguado a suspeita de que o homem teria abusado sexualmente de uma enteada.