Homem comemora após ter pênis removido de braço depois de 6 anos

O britânico Malcolm MacDonald afirmou que finalmente se sente um “homem de verdade”, após ter o pênis devolvido ao lugar certo

O britânico Malcolm MacDonald afirmou que finalmente se sente um “homem de verdade”, após ter o pênis devolvido ao lugar certo. O membro antigo caiu no banheiro da casa dele, em 2014, após uma terrível infecção no sangue.

Os médicos construíram-lhe um novo membro, de 15 centímetros, que originalmente deveria ser enxertado entre as pernas, em 2015. No entanto, a falta de oxigênio em seu sangue fez com que os médicos optassem por colocarem o pênis no braço do paciente.

O membro ficou pendurado no braço de Malcolm por seis anos e se acostumar com a situação causo lhe certo contrangimento.

Uma mistura de atrasos para procedimentos no hospital, agravados pela pandemia de Covid-19, fez com que o inusitado transplante — financiado pelo Sistema Nacional de Saúde ao custo de 50 mil libras (aproximadamente R$ 313 mil) — fosse adiado por várias vezes.

Ele contou que precisou mudar hábitos a fim de esconder o membro no braço, como vestir roupas com mangras compridas e deixar de ir à praia. Apesar disso, ele achou graça da condição, e chama o novo pênis de “Jimmy”.