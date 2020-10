Homem com fixador externo na perna aguarda há quase um ano por cirurgia

PUBLICIDADE

Edward Sergio Calazaes, de 50 anos, tenta conseguir uma cirurgia para retirar um fixador externo da perna direita. O aparelho foi implantado em dezembro de 2019 e, desde então, não foi trocado nem removido. Atualmente, ele está desempregado e luta para agendar uma nova operação. O Portal G1 apurou o caso.

Edward, que é morador de Praia Grande, litoral de São Paulo, sofreu uma lesão após cair de uma escada, em outubro de 2019. No momento do acidente, ele realizava o reparo no telhado da casa onde mora. Com o impacto da queda, ele quebrou o braço e sofreu uma fratura exposta na perna. No mesmo dia, Edward precisou passar por uma cirurgia de emergência.

No procedimento, foi colocado um fixador. O aparelho foi trocado pela última vez em dezembro e está instalado até hoje. De acordo com Edward, a última consulta ocorreu no início de março, e ele não sabe como deve proceder com o tratamento em casa.

Ele conta que já agendou o procedimento duas vezes, mas ambos foram cancelados. Uma nova consulta foi marcada para o fim de novembro, no entanto, Edward tem receio de desmarcarem novamente.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Praia Grande informou que várias consultas foram adiadas em março, devido à pandemia do novo coronavírus. A secretaria informou ainda que a consulta do paciente está marcada para o dia 19 de novembro e caberá ao médico marcar a data da cirurgia.