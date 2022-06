Homem captura com as mãos jiboia de quase 3 metros em Porto Velho

Na manhã de sábado, 18, um homem foi flagrado pegando uma jiboia com as mãos na avenida Rio Madeira, zona Norte de Porto Velho

Pedro Henrique, que filmou a captura da jiboia, conta que passava pela avenida Rio Madeira quando viu a cobra enrolada na beira da via.

Esse é o terceiro flagrante com cobras em menos de uma semana em Porto Velho. No feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, 16, uma sucuri, com aproximadamente 2 metros de cumprimento, foi flagrada “arrombando” uma tela de proteção de um córrego para entrar em uma área de chácara.

Já na última segunda-feira, 13, moradores da capital registraram um homem tentando capturar uma sucuri, que tinha mais de 4 metros de comprimento, pela cauda dentro de um córrego que passa perto da avenida Guaporé.

O que diz o especialista

O biólogo especialista em répteis e anfíbios, Adriano Martins, explica que a jiboia faz parte da família boidae — uma parente da sucuri e da cobra arco-íris. A principal característica de predação dessa família é a constrição, que é quando ela morde e se enrola na presa e causa uma pressão, apertando a caça. O biólogo destaca que essa pressão acaba matando a presa.

A forma adequada de capturar esses animais, pontua Adriano, é com a utilização de ferramentas e ter conhecimento técnico, tanto para não machucar o animal quanto para evitar riscos a quem o manuseia.

O biólogo alerta para que a população em geral não manuseie animais silvestres, e sim acione os órgãos competentes.