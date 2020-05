‘Homem-Bomba’ é preso em flagrante com mais de 78 tipos de anabolizantes

PUBLICIDADE 

De acordo com o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), em Belo Horizonte, um homem de 32 anos foi preso suspeito de ser um dos maiores traficantes de anabolizantes e substâncias ilegais de Minas Gerais.

Conforme informações divulgadas nesta sexta-feira (1º), o suspeito, um militar da reserva do Exército, foi preso na casa dele, em Juiz de Fora. Além de armazenar substâncias ilegais, ele também manipulava algumas delas.

Detido com 78 tipos de produtos, a movimentação do suspeito foi identificada após investidas do serviço de inteligência da corporação, que identificou aumento de ocorrências do tipo na região.

O suspeito foi flagrado na quinta-feira (30) quando recebia uma entrega de medicamentos na casa dele. No local, um apartamento de subsolo era utilizado como bunker para armazenar os produtos, avaliado em cerca de R$ 1 milhão.

O militar da reserva, que já havia sido preso no ano passado por suspeita de tráfico de substâncias, é investigado por vender outros medicamentos de uso controlado, como ansiolíticos, abortivos, para disfunção erétil e até alguns de uso veterinário.

Até hormônio do crescimento GH, que é usado de forma ilegal para acelerar o metabolismo e aumentar o ganho de massa, foi apreendido com ele.