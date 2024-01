Homem atira na ex-companheira e no irmão dela em GO

A polícia destacou que o suspeito, responsável pelos disparos, possui antecedentes por crimes de furto e roubo

Um indivíduo foi detido sob a suspeita de disparar contra sua ex-companheira, de 23 anos, e o irmão dela, de 17 anos, em Rio Verde, no sudoeste do estado de Goiás. O crime, que teve como testemunha a filha do casal, uma criança de 3 anos, foi capturado por uma câmera de segurança, revelando o momento em que o suspeito adentrou a residência da mulher e fugiu ocultando uma arma na cintura.

Conforme relato da Polícia Militar, o episódio aconteceu no último sábado (20), quando o homem chegou à residência da mulher e efetuou disparos contra as duas vítimas. Ele deixou o local em companhia de outra pessoa que dirigia um veículo utilizado no cometimento do delito. Ambos foram detidos no mesmo dia na BR-060, nas proximidades de Anápolis.

O Corpo de Bombeiros informou que, mesmo ferido, o irmão da vítima conseguiu solicitar auxílio da equipe. Ambos os irmãos foram encaminhados ao Hospital Municipal Universitário de Rio Verde. A instituição comunicou que as vítimas passaram por procedimento cirúrgico e encontram-se internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apresentando estado de saúde considerado grave.