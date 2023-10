Homem atira acidentalmente no própio peito com espingarda em MT

O caso ocorreu no sábado (7), na cidade de Colniza, localizada a 1.065 km de Cuiabá

Um homem de 31 anos foi levado às pressas ao hospital depois de acidentalmente disparar um tiro em seu próprio peito enquanto tentava pendurar uma espingarda na parede de sua casa.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito relatou que estava tentando pendurar a arma em um prego na parede quando a corda que servia como bandoleira desamarrou. A espingarda caiu no chão, atingiu uma cadeira e acabou acertando o lado esquerdo de seu peito.

Os vizinhos, ao ouvirem o barulho do tiro, socorreram imediatamente o homem e o levaram ao hospital. Ao realizar a apreensão da arma na residência do indivíduo, as autoridades descobriram um disparo da arma no telhado da casa.

O médico de plantão informou que a vítima está fora de perigo, mas será submetida a uma cirurgia para remover quatro chumbos que ficaram alojados na região esquerda do tórax.