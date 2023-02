Homem ateia fogo na mãe, irmã e cunhado após briga familiar por R$ 10 mil

A mãe do suspeito disse que a briga foi motivada após o homem receber uma ligação do pai, que mora no Tocantins

Um homem é suspeito de atear fogo na própria mãe, na irmã e no cunhado no município de Goianira, em Goiás. O fato teria ocorrido na última terça-feira (20) e o suspeito foi preso na sexta-feira (24). Segundo a PM (Polícia Militar), o homem -que não teve a identidade revelada- teria jogado gasolina contra os familiares após uma discussão familiar.

A mãe do suspeito disse que a briga foi motivada após o homem receber uma ligação do pai, que mora no Tocantins, informando que havia depositado R$ 10 mil na conta da outra filha. Depois da ligação, o suspeito teria ficado "enfurecido", deixou a residência e voltou minutos depois com o galão de gasolina, jogando o líquido nos familiares e ateando fogo na sequência. As três vítimas foram levadas ao Hospital Municipal de Goianira e duas delas foram transferidas ao Hugol (Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira). As vítimas tiveram queimaduras de segundo e terceiro grau. O suspeito fugiu e foi preso na sexta-feira (24) após expedição de mandado de prisão preventiva.

Testemunhas disseram que o homem teria comprado o combustível em um posto próximo da residência por volta das 17h. A mãe do suspeito já teve alta, segundo a Polícia Civil. Já a irmã e o cunhado do homem estão internadas em estado gravíssimo.