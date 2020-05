Homem assalta farmácia e abusa sexualmente de três mulheres

PUBLICIDADE 

Um homem assaltou uma farmácia e abusou sexualmente de três mulheres que estavam no estabelecimento, nesta terça-feira (26), por volta das 21 horas no bairro Jardim das Américas, em Curitiba.

As câmeras de segurança do local flagraram o momento em que o criminoso vestia suas calças, camiseta e jaqueta e entrava no estabelecimento como um cliente normal.

Já dentro da farmácia o homem roubou dinheiro, celulares e alguns outros objetos. Além disso, ele dividiu os reféns entre homens e mulheres para cometer mais um crime.

O bandido cometeu o abuso sexual com três mulheres, duas clientes e uma funcionária. Segundo as vítimas ele tinha uma pistola na cintura e não retirou a máscara em nenhum momento.

As mulheres só saíram da farmácia durante a madrugada, acompanhadas de familiares e seguiram para o Hospital de Clínicas para realizarem exames.

O homem deixou a farmácia após cometer o crime. A polícia acredita que ele tenha largado um carro parado em outra rua. Até o momento, o veículo não foi identificado. Segundo os agentes o homem é suspeito de ter assaltado outras duas farmácias em um intervalo de trinta dias.

Em nota, a farmácia lamentou o assalto violento.

“A empresa comunica que no momento está prestando total assistência às vítimas, bem como contribuindo com as autoridades para elucidação do caso. A loja permanecerá fechada por tempo indeterminado. Reiteramos nosso total empenho e colaboração junto às autoridades locais para identificar o responsável por tal fato”.