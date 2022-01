Homem armado faz ameaça em elevador, em Caldas Novas; veja vídeo

No vídeo é possível identificar um homem de camisa vermelha e um outro careca, além de uma mulher, um adolescente e a criança

Na última sexta-feira, 7, um homem que portava uma arma fez ameaças dentro de um elevador residencial, em Caldas Novas. Uma criança de 5 anos estava no mesmo ambiente. A cena foi gravada pelas câmeras de segurança do elevador.

A situação ocorreu durante uma discussão sobre a quantidade de pessoas que estavam dentro do elevador.

O caso foi registrado na Polícia Civil como ameaça e será investigado. O nome dos envolvidos não foi divulgado.

No vídeo é possível identificar um homem de camisa vermelha e um outro careca, além de uma mulher, um adolescente e a criança. A mulher e o homem de camisa vermelha aparentam discutir quanto ao número de pessoas permitidas no elevador devido as medidas de prevenção contra a Covid-19.

Próximo ao 2º andar, o homem careca avança sobre o outro, apontando uma arma no rosto do rapaz. O ameaçado levanta as mãos demonstrando não ter interesse em reagir.

O homem, a mulher e o adolescente deixam o elevador logo em seguida.

Discussão

De acordo com o registro, a vítima já estava no elevador quando outras três pessoas entraram. O ameaçado afirmou que questionou o motivo dos três terem entrado, já que só deveria ter quatros ocupantes.

Ainda segundo o relato, a mulher disse que entrou porque a capacidade máxima era de oito pessoas. O ameaçado contou aos policiais que disse a ela “Você é mal educada, pois estamos diante de uma pandemia”.

Conforme o documento, logo após o homem careca e vestido de preto agarrou o ameaçado, sacou a arma e apontou em seu peito e disse “Respeita minha mulher, quem você pensa que é? Está pensando que você está falando com quem?’”.

Não consta no registro se algum suspeito foi identificado ou preso.