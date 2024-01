Homem armada invade shopping e faz refém em João Pessoa

Segundo a Polícia Militar do Estado da Paraíba (PMPB), ao menos uma mulher ficou ferida e um homem foi feito refém pelo suspeito

Um homem armado invadiu, no início da tarde desta sexta-feira (12), um shopping em João Pessoa (PB) e disparou diversos disparos.

Segundo a Polícia Militar do Estado da Paraíba (PMPB), ao menos uma mulher ficou ferida e um homem foi feito refém pelo suspeito.

No momento do ataque, os funcionários e clientes baixaram as portas de lojas e se esconderam, assustados.

Ainda de acordo com a corporação, o suspeito teria tentado matar a ex-mulher. Ela foi socorrida por equipes internas do local e encaminhada para o hospital.

Cerca de uma hora depois, o homem foi contido e levado para a delegacia.