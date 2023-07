Homem ameaçado de morte é executado em bar 

Segundo familiares da vítima, o homem era ameaçado de morte por um agiota

Na noite desse domingo (16), um homem de 37 anos, foi executado dentro de um bar no bairro Jardim Felicidade, na região Norte de Belo Horizonte. A vítima era cliente frequente do local onde foi executada.

Quando a polícia militar chegou ao local, o homem já estava sem sinais vitais. Testemunhas disseram que um homem com roupas pretas, touca e capacete andava pela rua e, quando a vítima entrou no bar, o suspeito entrou, se aproximou do homem e efetuou alguns disparos.

O suspeito fugiu a pé do local e não foi encontrado. A dona do bar contou que a vítima era cliente do local, mas não conseguiu falar sobre motivações do crime.

No bar, foram encontradas munições de calibre .40 e o corpo da vítima foi levado para o IML