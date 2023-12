Homem ameaça matar filho e é morto pela guarda municipal no Paraná

Segundo a guarda, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da criança e decidiu mantê-lo em cárcere privado na casa dele

Um homem foi morto pela Guarda Municipal de Sarandi (PR) após ameaçar matar o próprio filho. O caso ocorreu nesta quarta-feira (13) na área rural do município.

Segundo a guarda, o suspeito, identificado como Fabiano Palacini, não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da criança e decidiu mantê-lo em cárcere privado na casa dele.

Após denúncia da ex-esposa dele, a guarda foi até o local e, ao arrombar a porta, encontrou o homem com uma faca no pescoço do filho. Foi nesse momento que o agente disparou.

O atendimento da ocorrência e o momento da morte do homem foram filmados por uma câmera de um dos guardas.

Veja o vídeo:

*Atenção: cenas fortes!*

Ao G1, o superintendente da Guarda Municipal, Fernando Garcia, afirmou que Fabiano já tinha passagem pela polícia e foi preso por violência doméstica contra a ex-esposa.