Homem ameaça atear fogo e agride mulher após proibi-la de ter celular em MG

“Coloca a criança no chão que eu vou colocar fogo em você”

Uma mulher de 41 anos relatou ser vítima de violência doméstica na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A Polícia Militar (PM) foi chamada até a residência dela na noite do último domingo (10), após a vítima alegar que seu marido, de 56 anos, a ameaçou com a intenção de incendiá-la. Além disso, a mulher afirmou que era proibida pelo companheiro de trabalhar e de possuir um celular.

No seu depoimento à polícia, a mulher descreveu que estava em casa com sua filha de 1 ano e 5 meses quando o companheiro chegou embriagado. Segundo a vítima, ele teria dito: “Coloca a criança no chão que eu vou colocar fogo em você”, enquanto segurava um galão contendo álcool em uma das mãos.

A vítima ainda relatou que foi agredida com um soco e, em seguida, conseguiu fugir para a rua em direção à lanchonete onde sua filha mais velha trabalha. A jovem imediatamente acionou a PM, que compareceu à residência e conduziu o homem até a delegacia.

O acusado nega as acusações de ameaça de morte à mulher e afirma que não agrediu sua esposa. Na casa, os policiais encontraram um isqueiro e o galão de álcool, que foram apreendidos como evidências.

A vítima manifestou interesse em solicitar uma medida protetiva de urgência para impedir que o suspeito se aproxime dela. O casal estava junto há aproximadamente quatro anos.