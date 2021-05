Homem ameaça a ex e vai parar na cadeia

Segundo o boletim de ocorrência, o homem continuou a perseguir a vítima, mesmo após a Justiça determinar medida protetiva contra ele

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão, nessa quinta-feira (27) contra um homem de 46 anos que ameaçou a ex-companheira. A vítima, de 43 anos, tem uma medida protetiva contra o acusado, no entanto, o homem, além de cometer as ameaças, não respeitou a decisão judicial. Segundo os policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Várzea Grande, no Mato Grosso, o homem ainda responde a três crimes no âmbito da violência doméstica.

O acusado foi preso de forma preventiva. A decisão foi deferida pela 1a Vara Especializada de Violência Doméstica de Várzea Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem continuou a perseguir a vítima, mesmo após a Justiça determinar a medida protetiva contra ele. Ele mandava mensagens no celular da mãe da vítima, pichou o muro da casa da ex e disse que encomendaria um corretivo a uma facção criminosa para ser aplicado contra a mulher.

Em certa ocasião, o acusado fez disparos próximo à residência da vítima, para coagi-la. Nessa quinta-feira (27), o homem foi preso e conduzido à delegacia, onde foi encaminhado a uma unidade prisional de Várzea Grande, até que seja convocado para a audiência de custódia.