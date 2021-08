Homem agride mulher na frente da filha de 2 anos

O suspeito puxou o cabelo da vítima e desferiu tapas no rosto dela. Além disso, usou um pedaço de madeira para agredi-la. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança de uma casa

Na noite de sábado (28), um homem de 28 anos foi preso suspeito de agredir a mulher, de 21 anos, na frente da filha dele, de 2 anos. O caso aconteceu em Cáceres (MT).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima contou que saiu para jantar com o marido e com a filha e que durante a volta para casa começaram a discutir.

O suspeito puxou o cabelo da vítima e desferiu tapas no rosto dela. Além disso, usou um pedaço de madeira para agredi-la. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança de uma casa.

A PM disse que foi até o local da briga, mas o marido já havido fugido. Mais tarde, em rondas pela cidade, os policiais localizaram o suspeito.

O homem tentou fugir se escondendo atrás de um monte de tijolos aos fundos de uma casa, mas foi pego pelos militares, em seguida. A vítima informou à polícia que deseja medida protetiva contra o suspeito