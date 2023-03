Homem agride esposa grávida após desconfiar de pix que ela recebeu do pai

O homem compareceu na delegacia acompanhado da sogra, e relatou que a mulher tem esquizofrenia

Mulher grávida denuncia ser agredida pelo marido, de 25 anos, em Anápolis (GO). Segundo a Polícia Militar, o homem deu socos na mulher, a queimou com cigarro e ainda cortou braço dela com estilete.

Segundo a gestante, ela sofreu a violência após receber um PIX do pai dela e o marido desconfiar que era do ex. O homem fugiu, mas se apresentou à delegacia nesta segunda-feira (13).

O homem se defendeu falando que a mulher tem esquizofrenia, que não a agrediu e que foi um mal entendido.

As agressões aconteceram na noite do último sábado (11), na casa onde o casal mora, no Setor Parque Brasília 2ª Etapa.

Segundo a mulher, o homem não aceitava a gravidez, por desconfiar que o filho seja do seu ex. A mulher está grávida de quatro meses, e esposa do homem a nove meses.

Após a agressão, a vítima correu para a rua em busca de ajuda. Nesse momento, o marido teria fugido do local. A vítima relatou que levou puxões de cabelo, socos e que o homem teria passado um estilete no braço dela e a queimado com cigarro.

A equipe da Polícia Militar levou a vítima para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

A delegada Isabella Joy, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), contou que laudos confirmaram, ao menos, que ela teve queimaduras e também que estava com escoriações.

“Ele compareceu hoje cedo, espontaneamente, falou que não teve nada disso, que foi um mal entendido. Ele queria ser ouvido, mas nós não tínhamos recebido o caso ainda, vindo da Central de Flagrantes. Ele não foi preso por não haver mais flagrante e por ter se apresentado espontaneamente”, contou.