Lula faz pedido especial para seus ministros

O presidente disse que muita coisa já foi feita nesses primeiros dias de governo, mas ainda há muito o que melhorar

Na manhã desta terça-feira (14), o presidente Lula (PT) se reuniu com 19 ministros para tratar da questão social e também fazer um balanço dos primeiros dias do governo, e os primeiros minutos foram abertos à imprensa.

Estiveram presentes Geraldo Alckmin, Rui Costa, Fernando Haddad, Camilo Santana, Luiz Marinho e Wellington Dias. As ministras Simone Tebet, Nisia Trindade, Margareth Menezes, Ana Moser, Anielle Franco e Sônia Guajajara.

Quem começou falando foi Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Segundo ele, o governo está cumprindo os compromissos de campanha, aumentando o salário mínimo, corrigindo a tabela do Imposto de Renda, vacinando a população e também olhando pela educação e o meio-ambiente.

Então, quando chegou a vez do presidente falar, ele pediu para que nenhum ministro anuncie publicamente qualquer política pública sem que antes seja acordado com a Casa Civil. “Nós não queremos proposta de ministro, nós queremos proposta de governo”, afirmou o petista.

Segundo Lula, isso é importante para a coesão do governo. Além disso, ele voltou a falar sobre um novo modelo de escola pública e criticou o modelo atual, comparando-as com um caixote, já que elas têm pouco espaço para cultura, esporte e lazer.

“Do ponto de vida da Presidência da República e da Casa Civil, vocês terão todo apoio, combinando com Haddad e Simone Tebet, que cuidam do caixa do governo, para que a gente não erre prometendo o que não dá para cumprir”, finalizou o presidente.