Hackers invadem sistemas de prefeituras do Rio Grande do Norte

Duas prefeituras do interior do estado do Rio Grande do Norte, Nova Cruz e Macau, sofreram invasões de hackers em seus sistemas de informática. Os dois ataques aconteceram em janeiro deste ano. Em Macau, a prefeitura confirmou que houve roubo de dados e perda de documentos. Em Nova Cruz, apenas as investigações da polícia vão poder dar esse parecer.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga o caso. Os computadores invadidos foram desconectados dos sistemas e levados para a perícia.

Segundo as autoridades, a invasão mais recente aconteceu em Macau. O sistema interno de dados da prefeitura foi invadido na quinta-feira passada (23). Em Nova Cruz, o caso aconteceu em 8 de janeiro.

O inquérito policial já foi instaurado para investigação e identificação dos responsáveis. As investigações seguem em sigilo.

Além da Polícia Civil, o caso foi notificado também à Polícia Federal e a prefeitura vai acionar o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. O hacker chegou a entrar em contato por e-mail para avisar que havia roubado os dados.