Grupo é preso suspeito de espancar jovem em Goiânia

A vítima foi espancada até a morte com pedaços de pau, tijolos e concreto, por cerca de 12 pessoas

Um jovem de 22 anos foi brutalmente assassinado, em Goiânia. A Polícia Civil conseguiu prender um grupo de seis homens suspeitos de envolvimento no crime.

O crime ocorreu no dia 29 de janeiro na Rua da Paz, no Jardim Cerrado I. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos na quarta-feira (26) na capital.

Segundo o delegado responsável pelo caso, o crime teria sido motivado por uma disputa entre facções criminosas pelo domínio das vendas de drogas na região. O grupo estava em uma tabacaria quando avistaram a vítima passando na rua e foram atrás dela para cometer o assassinato. Após espancá-lo, ainda roubaram a carteira da vítima e distribuíram seus pertences entre os integrantes.

Todos os presos possuem antecedentes criminais e são faccionados ou simpatizantes de um grupo criminoso organizado, com idades entre 19 e 31 anos. As investigações também indicam a participação de três menores de idade no crime. Alguns dos presos confessaram ter agredido a vítima, enquanto outros alegaram que estavam no local, mas apenas observaram a agressão.