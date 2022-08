Grupo de baleias surpreendem ao nadar perto de surfistas em SC

Ao todo, 16 animais da espécie foram vistos na praia no mesmo dia, segundo levantamento do Projeto Franca Austral (ProFranca)

Um grupo de baleias-francas roubou a cena na Guarda do Embaú, em Palhoça, no domingo (21), ao nadar próximo a surfistas.

As baleias aparecem fazendo movimentos de batida de cauda, que têm função de comunicação, de acordo com a diretora de pesquisa do ProFranca, Karina Groch.

“É geralmente realizado como sinal de alerta e para se comunicar com outras baleias”, explica.

Conforme o ProFranca, a temporada reprodutiva de baleias-franca no Brasil acontece de julho a novembro. O ápice de aparições, no entanto, é no mês de setembro.

“Estamos nos encaminhando para o auge”, afirmou.

As imagens do final de semana foram registradas pela moradora da Guarda do Embaú Tatiana Soares, que disse ter visto mais de 10 animais no domingo. Ela costuma acompanhar a aparição deles.

“Comprei uma lente que aproxima. Como já moro aqui na praia, me divirto filmando elas!”, conta.

Ela comentou que é comum os animais saltarem perto dos surfistas.

“Estavam bem perto! Elas passam sempre ali perto deles, quase todos os dias. Parece ser a rota delas. Elas se sentem muito a vontade com eles”, completou.

Distância segura



De acordo com a legislação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), é proibido manter uma distância inferior a 50 metros de baleias de qualquer espécie.

Ela informou ainda que não é recomendado nadar em direção aos animais ao avistá-los.