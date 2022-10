Grávida, marido e filha de 1 ano morrem em acidente na ES-445

O acidente foi no quilômetro 13, próximo à região de Vila do Riacho e envolveu, além do carro das vítimas, um outro carro e uma carreta com carga de granito

Três pessoas da mesma família, entre elas, uma mulher grávida e a filha dela de 1 ano, morreram em um acidente na madrugada deste domingo (16), na ES-445, em Aracruz, Norte do Espírito Santo.

Sandiane do Nascimento Pereira Santana, de 25 anos, Iago Rodrigues Santana, de 22 anos e Analice Nascimento Santana, de um ano e dois meses eram mãe, pai e filha. Sandiane estava grávida de 3 meses.

De acordo com a Polícia Militar, no momento que os policiais chegaram ao local, Iago e Analice já estavam mortos.

Sandiane estaria no banco da frente com a filha no colo e não usava cinto de segurança no momento da batida. Ela foi socorrida inconsciente pelas equipes de resgate e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no final da manhã.

O motorista do outro carro disse à PM que seguia pela rodovia no sentido Linhares – Santa Cruz quando foi surpreendido pelo carro da família, que vinha na contramão. O homem fez o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.

A Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Aracruz, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.

O motorista da carreta, um homem de 30 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e levado para o HGL inconsciente. Segundo a PM, não foram encontradas irregularidades em relação à documentação da carreta ou do condutor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.