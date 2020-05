Governo sueco espalha cocô de galinha em parque para combater a Covid-19

PUBLICIDADE 

A pandemia provocada pelo novo coronavírus tem obrigado as autoridades a imporem medidas de isolamento social. O governo sueco adotou uma medida criativa e inusitada para impedir aglomerações. Vários funcionários do Estado têm espalhado fezes de galinha nos gramados dos principais parques da cidade de Lund, a fim de evitar que as pessoas se reunissem no local.

O presidente do comitê ambiental da cidade disse, em abril, que “Lund pode muito bem virar um epicentro de avanço do coronavírus”. Ele conta que a medida solucionaria dois problemas: “temos a chance de fertilizar a grama e ao mesmo tempo deixá-la fedida, de modo que não seja agradável sentar-se ali para tomar uma cerveja”.

A Suécia é um dos poucos países europeus a não impor um isolamento severo. O país manteve a maioria das escolas, bares, restaurantes e comércios abertos, embora tenha pedido que as pessoas evitassem aglomerações e mantivessem o distanciamento social. Com informações da BBC News.