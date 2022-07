Governador de região da Índia bebe água de rio para provar que não era contaminada e depois vai ao hospital

O governador de uma região na Índia recebeu atendimento em um hospital, após vídeo em que ele aparecia bebendo água poluída de um rio

No dia 19 de julho, o governador de uma região do norte da Índia recebeu atendimento em um hospital, dois dias depois da publicação de um vídeo em que ele aparecia bebendo água poluída de um rio “sagrado”.

Bhagwant Mann, o político do incidente, já teve alta.

O gabinete dele nega que ele tenha sido hospitalizado por ter se infectado após beber a água do rio. A informação oficial é que ele foi fazer um check-up, um procedimento rotineiro.

Depois da notícia da internação de Mann, o vídeo em que ele aparece bebendo água viralizou.

Ele foi eleito o ministro-chefe em março.

Água do rio poluído

Ele estava fazendo uma campanha para a despoluição do rio de Kali Bein, na cidade de Sultanpur Lodhi, na região de Punjab.

O político esteva na cidade a convite de um parlamentar no dia das comemorações do 22º aniversário da limpeza do rio.

Mann pegou água com um copo e bebeu imediatamente. As pessoas em volta dele incentivaram.

O partido dele afirma que o rio foi tocado pelos pés do líder da religião Sikh, Nanak Sahib.

Segundo o jornal inglês “The Independent”, Mann se sentiu mal quando estava em casa, na cidade de Chandigarh. Ele foi transportado de helicóptero até Nova Délhi, onde ele recebeu os serviços médicos.