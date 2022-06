Gestante procura a polícia após ter mala com drogas furtada

No domingo, 26, uma mulher grávida procurou a Polícia Militar para denunciar o furto de uma mala com drogas, em Jundiaí (SP)

No domingo, 26, uma mulher grávida procurou a Polícia Militar para denunciar o furto de uma mala com drogas, em Jundiaí (SP). Conforme a gestante, ela saiu com a bagagem de Campinas, São Paulo, e a mala teria sido extraviada na capital paulista.

A história inusitada foi divulgada no perfil de um policial, identificado nas redes como “Soldado Marcelo”. Na gravação, o agente mostra o contato via rádio feito pelo Copom (Central de Operações da Polícia Militar) com agentes que estavam em uma viatura na cidade.

“Inacreditável uma coisa dessas”, escreveu o soldado na legenda da publicação.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado no plantão do 1º DP de Jundiaí como “furto e posse de entorpecentes sem autorização”.

A Delegacia de Cosmópolis faz diligências “para esclarecimento dos fatos”. A mulher gestante não foi detida.