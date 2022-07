Gêmeos morrem esmagados por queda de fogão na Grande BH

Nessa quinta, 07, duas crianças gêmeas morreram esmagadas por um fogão em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Na tarde dessa quinta-feira, 07, duas crianças gêmeas, de um ano e cinco meses, morreram esmagadas por um fogão em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A mãe dos bebês, Samara Estefani Santos de Deus, foi presa suspeita de abandono de incapaz.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher, de 20 anos, teria deixado as duas vítimas em casa, por volta de 12h30, para levar outros dois filhos para a casa da avó para almoçar.

Cerca de três horas depois, quando retornou, encontrou os dois bebês debaixo do fogão e sujos de óleo. A substância estava em uma panela em cima do fogão e não estava quente.

Uma das crianças ainda teria sido levada para a casa da avó materna. Houve tentativa de reanimá-la, mas o bebê já estava sem vida.

O pai das crianças disse que estava trabalhando e tomou conhecimento do fato ao retornar.

Em depoimento à Polícia Civil, a mãe disse que levou duas filhas (uma menina de quatro meses e outra de dois anos) para a residência da avó materna para almoçar e tomar banho, enquanto os gêmeos permaneceram em casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Samara relatou que as residências são próximas — a mãe mora em um beco ao lado. A suspeita disse que o chuveiro de casa está danificado e estava apenas com água fria.

Samara informou que não era costume deixar as crianças sozinhas em casa, que o marido não deixou o celular em casa e ela não conseguiu contato com ninguém para tomar conta dos filhos. Ela ainda relatou que tentou falar com uma vizinha, mas não teve resposta.

A suspeita não tinha passagens pela polícia.

Ela foi levada para a delegacia de Ribeirão das Neves e deve ser transferida nesta sexta-feira, 8, para o presídio feminino de Vespasiano, até audiência de custódia.