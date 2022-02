Gêmeas siamesas são avaliadas antes de cirurgia de separação

A expectativa é de que o procedimento seja feito ainda neste ano, mas ainda sem estimativa de data

Unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, intestinos delgado e grosso, fígado e genitália, gêmeas siamesas de 2 anos passaram por uma consulta de avaliação na segunda-feira (14), antes da cirurgia de separação, em Goiânia.

A consulta aconteceu às 16h, no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD), na capital goiana. As gêmeas foram atendidas pelo médico cirurgião pediátrico Zacharias Calil. A expectativa é de que o procedimento seja feito ainda neste ano, ainda sem estimativa de data.

Segundo o hospital, a família é de São Paulo, mas, atualmente, mora em Morrinhos, na região sul de Goiás.