Gatos são resgatados em caixa de McDonald’s e ganham nome de sanduíches

Cheeseburger, Batata Frita, McNuggets e Mc Lanche Feliz são os nomes dos gatos

Nos Estados Unidos, um funcionário encarregado da manutenção de um apartamento vivenciou uma reviravolta inesperada durante sua rotina diária de coleta de lixo. Ao realizar a tarefa, deparou-se com uma caixa contendo quatro gatinhos abandonados. O inusitado achado se deu em uma caixa de papelão oriunda do famoso fast food americano McDonald’s, com a inscrição “roupas grátis”.

O incidente, datado do início de novembro, foi divulgado por um renomado abrigo local conhecido como Noelle’s Foster Kittens. Após ser alertada, Noelle Blanchard, administradora do abrigo, prontamente se dirigiu ao local para resgatar os quatro felinos.

Entre os gatinhos, um se destacava por ser ligeiramente maior, aparentando cerca de 10 semanas de idade, enquanto os outros três tinham aproximadamente cinco semanas.