Gato fica com patas presas em portão eletrônico

Na manhã desta quinta-feira (15), um gato ficou com as duas patas dianteiras presas entre as barras de ferro de um portão eletrônico em Goianésia (GO).

O Corpo de Bombeiro foi chamado por vizinhos e conseguiu resgatar o animal sem ferimentos. “A gente tirou o gato e como ele estava nervoso demais, acabou tomando rumo ignorado logo que foi retirado do portão”, disse o 1º sargento Paulo Augusto de Oliveira Suda.

De acordo com o militar, o dono da casa não estava no momento do resgate. “Não conseguimos saber se o animal pertencia ao proprietário da residência, mas ele estava bem”, destacou.

No resgate, os militares usaram um pé de cabra para afastar as grades de ferro do portão e liberar as patas do gato que estavam presas