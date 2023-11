Gata desaparece por quase dois anos e volta para casa no dia do aniversário da dona

O desaparecimento causou tristeza na família, especialmente na outra gata, Rab, que perdeu sua companheira

No dia 5 de março de 2022, Lindinha, a gata de estimação da advogada Amanda Ferreira, desapareceu misteriosamente, deixando sem pistas o seu paradeiro. Quase dois anos depois, na véspera do aniversário de sua dona, o felino retornou inesperadamente, como se o tempo não tivesse passado, surpreendendo a todos.

A história teve início quando Amanda decidiu castrar suas duas gatas, Lindinha e Rab, em março de 2022. Poucos dias após o procedimento, Lindinha escapou de casa, desencadeando uma busca intensa por parte da família Ferreira no bairro e consultas aos vizinhos, sem sucesso. Amanda compartilhou a foto da gata desaparecida, mas a situação permaneceu envolta em mistério.

Após mais de 20 meses desaparecida, Lindinha surgiu em casa na véspera do aniversário de Amanda. A jovem relata que pela manhã, os familiares notaram uma gatinha amarela, semelhante à Lindinha, compartilhando o potinho de ração com a outra gata, Rab. A dúvida pairava sobre se era realmente Lindinha, mas a dona a reconheceu pelas marcas no pelo, a cauda e um pequeno corte na orelha, confirmando a identidade da gata perdida.

Com o tempo, Lindinha readquiriu seus antigos hábitos, como se nunca tivesse estado ausente, surpreendendo toda a família com sua atitude descontraída.