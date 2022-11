Garotos de programa dopam, agridem e roubam clientes no RJ

Ainda durante a ação, o empresário foi obrigado a tomar líquido, o que o fez ter convulsões horas depois e ficar em coma por dois dias

Parte de um grupo de garotos de programa foi preso na manhã de ontem (29), acusados de doparem, agredirem e roubarem clientes na Zona Sul do RJ.

A prisão dos cinco homens ocorreu após um empresário denunciar o grupo. Segundo a Polícia Civil do RJ (PCRJ), a vítima conheceu um dos suspeitos em um aplicativo de encontros e, ao marcar um encontro, foi surpreendido pelo grupo, que o agrediu com socos e tapas e roubou equipamentos eletrônicos, joias e dinheiro.

Ainda durante a ação, o empresário foi obrigado a tomar um líquido desconhecido, o que o fez ter convulsões horas depois e ficar em coma por dois dias.

A delegada do caso, Daniela Terra, afirma que a quadrilha é perigosa. “Trata-se de quadrilha perigosa, que dopa as vítimas durante os encontros após conhecerem as vítimas por aplicativos de relacionamento. A pessoa não sabe com quem está se encontrando, chega ao local e percebe que é um criminoso com a intenção só de dopá-la para levar todos os pertences da casa e também fazer PIX”, explicou.