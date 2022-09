Garoto que estava ‘surfando’ no teto de ônibus bate em fiação, cai no asfalto e fica ferido

De acordo com os bombeiros, o garoto, que não teve o nome divulgado, teve fraturas em perna e braço e foi levado para o hospital

Um garoto de 14 anos sofreu um acidente e ficou ferido quando ‘surfava’ no teto de um ônibus, nesta terça (13), na Zona Norte do Recife. Segundo testemunhas, ele bateu em fios elétricos que passam sobre a rua e caiu no asfalto.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acidente ocorreu por volta das 10h, na Rua do Pitu, no Córrego do jenipapo, no bairro da Macaxeira. O adolescente foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, o garoto, que não teve o nome divulgado, teve fraturas em perna e braço e foi levado para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da cidade.

De acordo com informações de moradores da área, o garoto estava com amigos ‘surfando’ no teto do coletivo do Consórcio Recife Transporte, antiga Transcol.

O grupo seguia em um veículo que fazia a linha Alto do Buriti/Macaxeira. Os jovens teriam conseguido desviar da fiação, pouco antes.

Perto de uma lombada, no entanto, o garoto de 14 teria ficado ‘enroscado’ nos fios, o que provocou a queda dele.

A Urbana PE, sindicato que representa as empresas de coletivos, entrou em contato com a empresa, que enviou uma nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A transportadora disse que “o setor de transporte público por ônibus tem promovido campanhas e ações educativas e de conscientização sobre o correto procedimento de embarque e normas de segurança do transporte coletivo, incluindo sensibilizações sobre os perigos de pendurar-se aos ônibus”.

Ainda segundo a empresa, “para que esses esforços surtam efeito e novas ocorrências como essa sejam evitadas, é imprescindível o apoio da população, em especial dos familiares de jovens que praticam tais atos, no sentido de orientar sobre os riscos envolvidos”.

O Consórcio Recife informa ainda que colaborará com as investigações das autoridades competentes.

Por meio de nota, o Grande Recife Consórcio, gestor do sistema de coletivos, informou que a prática de “surfar” nos ônibus é proibida, pois coloca em risco a vida de quem o faz e a dos demais passageiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Consórcio disse, ainda, que, segundo seu regulamento, ao perceber essas situações, o motorista deve parar o ônibus e solicitar que a pessoa desça do veículo.

“Em caso de acidente, o motorista deve parar o veículo e acionar o Samu, salvo em situações em que ele se sinta ameaçado”, disse o consórcio.

Em caso de dúvidas ou para enviar sugestões e queixas, é possível entrar em contato com o Grande Recife por meio da Central de Atendimento ao Cliente (0800 081 0158) ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), exclusivo para reclamações.