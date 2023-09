Garoto é abandonado pela mãe e trabalha em fazenda em troca de abrigo e alimentação

A investigação conduzida pelo órgão apontou que a criança havia sido abandonada por sua mãe, levando o MP a determinar a perda da guarda materna e o acolhimento imediato do menor

Um garoto de apenas 11 anos estava sendo obrigado a realizar trabalhos braçais em uma fazenda localizada em Mara Rosa, no norte de Goiás, em troca de abrigo e alimentação.

O proprietário da fazenda, situada a cerca de 70 km da cidade, informou ao Conselho Tutelar que não possuía laços familiares com a criança e esclareceu que ele foi entregue à propriedade por sua mãe aproximadamente quatro meses antes.

Conforme os detalhes fornecidos pelo MP-GO, a mãe do garoto relatou que, quando ambos viviam juntos, ele apresentava comportamento difícil em relação à educação, levando-a a retirá-lo da escola há dois anos. Ela afirmou que não tinha intenção de retomar a responsabilidade sobre seu filho e o deixou sob os cuidados do fazendeiro, conforme as conclusões do inquérito do MP.

O garoto, que também não estava frequentando a escola, apresentou respostas confusas e desconexas quando abordado pelo Conselho Tutelar, comportamento que, segundo o MP-GO, é característico de vítimas de situações que envolvem vulnerabilidade física e social.