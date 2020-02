Garoto de programa e travesti são presos suspeitos de filmar encontro e extorquir idoso

PUBLICIDADE 

A polícia prendeu em flagrante um garoto de programa e uma travesti suspeitos de filmar a relação sexual com um idoso de 65 anos para extorqui-lo em seguida. De acordo com a corporação, o homem já havia repassado R$ 2,5 mil e um cordão de ouro para a dupla, mas recebeu nova ameaça de que, se não desse mais dinheiro, postariam os vídeos nas redes sociais.

A prisão ocorreu neste sábado (1). Segundo o delegado responsável pelo caso, os suspeitos estavam mandando mensagens para o idoso pedindo dinheiro e ameaçando mostrar o vídeo íntimo para a família dele.

Ainda de acordo com o delegado, a própria vítima procurou a delegacia. À polícia, o idoso contou que pagou por um programa com o rapaz e com a travesti. Ele disse ainda que foi filmado sem o consentimento.

O caso ocorreu em Rio Verde-GO. A polícia anexou ao inquérito os prints das conversas e das ameaças. Segundo a investigação, o idoso chegou a pagar R$ 2,5 mil para os suspeitos. Além disso, ele teria dado também um cordão de ouro.

O garoto de programa e a travesti foram presos e encaminhados à Casa de Prisão Provisória de Rio Verde.