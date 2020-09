Garoto de programa é preso suspeito de matar cliente a tiros após discussão sobre pagamento

PUBLICIDADE

O garoto de programa identificado como Paulo Vitor de Oliveira Gomes foi preso, nessa quinta-feira (3), suspeito de matar um cliente a tiros, após ambos se desentenderam a respeito do preço do programa.

A vítima, identificada como Anderson de Almeida Paulo, foi assassinada em julho deste ano. O caso ocorreu em em Queimados, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o suspeito teria sacado uma arma e atirado contra o cliente, que foi encontrado morto dentro de um carro.

Paulo fugiu após cometer o crime e levou alguns pertences da vítima. Ele foi preso e autuado por homicídio, segundo a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).