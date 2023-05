Garoto de 8 anos passa por sete cirurgias para remover tumor

O menino ficou com sequelas na fala, coordenação motora e dificuldades para se alimentar, exigindo adaptações em sua casa para atender às suas necessidades

Davi Lucas Ferreira, um menino de oito anos, passou por sete cirurgias para remover um tumor de aproximadamente 40 centímetros do cérebro, sendo diagnosticado com craniofaringioma, um tumor benigno no sistema nervoso central.

Atualmente internado no Hospital Ana Costa em Santos, no litoral de São Paulo, o menino aguarda alta médica. Sua prima, Suzane Silva Amorim, de 23 anos, relatou que todas as cirurgias foram realizadas nesta mesma unidade de saúde, sendo cinco delas neste ano e duas em 2022.

A família precisará adaptar a casa ao Morro do Tetéu, em Santos, com a instalação de uma cadeira de rodas e cama hospitalar, além de reformas no banheiro para permitir sua locomoção. A mãe do garoto teve que deixar o emprego para cuidar dele, mas o plano de saúde do pai tem sido de grande ajuda no tratamento.