Garota perde controle de cavalo e animal colide em carro

O idoso que dirigia o carro sofreu uma pancada na cabeça e foi levado até o hospital

Um cavalo com uma garota montada colidiu em um veículo em um cruzamento no interior do Ceará, neste domingo (2). A garota na sela perdeu o controle do animal, que disparou e bateu na lateral de um carro conduzido por um idoso.

O acidente ocorreu na Rua Padre Cícero, no Centro da cidade, e foi gravado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento do impacto, que arremessa a garota sobre o veículo; a garota caiu na pista.

O idoso que dirigia o carro sofreu uma pancada na cabeça e foi levado até o hospital de Missão Velha por pessoas que testemunharam a batida. O carro também ficou amassado com a batida.

Conforme testemunhas, a adolescente e o animal sofreram ferimentos leves e deixaram o local por conta própria.

A Polícia Civil de Missão Velha afirmou que não foi oficialmente notificada sobre o acidente no trânsito, mas tenta identificar e localizar a jovem para apurar o caso.

Uma hipótese é que a garota a galope é inexperiente em domar cavalos e perdeu o controle do animal.