Garota de programa é condenada a 29 anos de prisão por torturar e matar cliente

Ela trabalhava como garota de programa, marcou encontro com a vítima, João Adilson, e o levou à casa dos menores, onde foi esfaqueado por cerca de 40 vezes

A Justiça de Goiás condenou a 29 anos anos de prisão a jovem Synara Rodrigues Alves, de 25 anos, por torturar e matar um homem a facadas em Rio Verde, em fevereiro deste ano. Na época, ela teria recebido ajuda de dois adolescentes.

Synara foi condenada pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Ela está presa desde fevereiro e foi negado o direito de recorrer em liberdade. O dono de um bar onde a jovem morava também foi denunciado na época, mas agora foi absolvido pela Justiça.

Os adolescentes, na época com 16 e 17 anos, teriam ajudado Synara a cometer o crime e eles que esfaquearam a vítima. A Polícia Civil disse que os três confessaram o assassinato no momento do interrogatório.

Sobre os adolescentes, não foi possível obter informações sobre condenação contra eles porque o processo está na Vara da Infância e da Juventudade em segredo de justiça.

Tortura e facadas

O crime aconteceu em 10 de fevereiro de 2022. A vítima João Adilson da Silva tinha 46 anos. Ele foi morto com 33 facadas.

De acordo com o delegado Adelson Candeo, que investigou a morte, o trio queria roubar R$ 20 mil que a vítima disse que tinha, mas o dinheiro não existia.

A investigação mostrou que a garota de programa chamou a vítima para sair e o levou até a casa onde os menores estavam para que ele transferisse dinheiro para a conta deles.

Os adolescentes deram golpes de faca no pescoço da vítima e o arrastaram para dentro da casa. Lá, o torturaram para obter a senha do telefone e da conta, desferindo vários golpes pelo corpo dele.

A Polícia Civil explica que os menores tiraram o corpo de João Adilson da casa, levaram para dentro do carro, deitaram ele no banco traseiro para levar até outro local. A vítima pedia apenas para não morrer, segundo a investigação.

Quando João tentou escapar, pegaram ele e colocaram de volta no carro, dando outros golpes de faca. Ao final, muito fraco e praticamente morto, abandonaram o corpo em um bairro afastado da cidade.