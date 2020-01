Garota de 11 anos passa um ano sendo estuprada pelo pai, tio e avô

PUBLICIDADE 

Uma mãe de uma criança de 11 anos prestou queixa contra três homens por estupro da jovem. Pai, tio e avô foram presos nesta terça-feira (14), em Boa Vista, Roraima.

Segundo as autoridades, a menina morava com o pai há um ano. O tio e o avô passavam as mãos nas partes íntimas dela. O pai cometia os abusos sexuais. A garota só revelou para mãe, porque a mulher começou a desconfiar de que ela estava grávida.

Segundo informações do jornal O Dia, a cunhada do pai da garota deu remédios caseiros para forçar um aborto.

Após a mãe prestar queixa e um mês de investigação, os três homens foram presos. A menina passa por acompanhamento psicológico.