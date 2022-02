Fuzis e submetralhadora são encontrados em veículo na BR-324

No interior do carro estavam dois fuzis, uma submetralhadora, um pistola, munições, uma grandola, sete pinos de cocaína e dez pedras de crack

Na última quarta-feira, 23, na BR-324, em Salvador, um arsenal e drogas foram apreendidos em um veículo interceptado pela polícia. No interior do veículo estavam dois fuzis, uma submetralhadora, um pistola, 97 munições, uma grandola, sete pinos de cocaína e dez pedras de crack.

A delegada Andrea Ribeiro, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), afirmou que as armas seriam destinadas para grupos de criminosos que atuam no bairro de Valéria, na capital baiana, e planejavam atacar rivais.

Conforme a Polícia Civil informou, o veículo foi interceptado na BR-324 por meio de informações dadas pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) de Sergipe e da Polícia Militar daquele estado.

A ação foi comandada por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações Especiais (Coe).

“O motorista do veículo declarou que havia saído de Valéria e transportava armas e munições para outra cidade”, informou.

O condutor foi autuado em flagrante na sede do DHPP, onde foi apresentado o material que será encaminhado à perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).