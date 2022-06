Funcionário de restaurante cai de escada sendo transportado ferido ao hospital

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu a uma ocorrência de queda de escada na Asa Sul, empenhando três militares

Na noite deste domingo, 05, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de queda de escada na Asa Sul, Brasília, empenhando uma viatura e três militares.

No local, a equipe de socorro encontrou o Senhor G.C.S de 21 anos, que havia se desequilibrado e caído de uma escada, a uma altura de 05 metros, no interior do restaurante Nazo, localizado na 403 sul, onde trabalha.

Foi atendido pelo CBMDF e levado ao hospital consciente, orientado, queixando-se de dores na região lombar.

Não se tem informações sobre a dinâmica do ocorrido.