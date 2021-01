Funcionário de lanchonete encontra ovo cozido dentro da caixa devido ao calor do RJ

PUBLICIDADE

Com máximas previstas para 41°C, o carioca tem passado sufoco no Rio de Janeiro. O calor é tanto, que um funcionário de uma lanchonete de Bangu, na Zona Oeste do Rio, afirmou encontrar ovos cozidos dentro da embalagem, no estoque do local, em um lugar longe do sol.

“A cartela que estava por cima da caixa ficou praticamente toda cozida”, disse Leonardo Ramos, que encontrou a solução: passou a guardar os ovos no escritório, onde tem ar condicionado.

De acordo com o professor Rafael Vilaça afirmou que existe uma pesquisa que mostrou que dá para cozinhar um ovo a 55 graus por uma hora.

Já o professor de física da Uerj Alberto Santoro disse que essas condições podem se repetir numa cozinha industrial — se tiver perto do fogão, por exemplo, é possível chegar a essa temperatura.