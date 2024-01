Franquias na construção civil em 2024: Crescimento impulsionado por inovação e sustentabilidade

De acordo com informações divulgadas pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), estima-se que a indústria da construção continue em expansão. Esse crescimento posiciona o setor como um dos mais dinâmicos da economia, ultrapassando o desempenho econômico geral pelo terceiro ano seguido.

No cenário atual, as franquias voltadas para o mercado de Casa e Construção estão capitalizando sobre as condições favoráveis, introduzindo inovações e oferecendo um suporte diferenciado para os franqueados. Utilizando o sistema de franquias, os empreendedores encontram uma janela de oportunidade para tirar proveito do crescimento do setor e da experiência de marcas consolidadas, fomentando seus empreendimentos e contribuindo para o avanço geral da área.

Mercado de Franquias no segmento da construção civil para 2024

O mercado de franquias na construção civil é promissor para 2024 devido a uma combinação de fatores econômicos e inovadores. A esperada retomada econômica, aliada a incentivos governamentais, demanda crescente por urbanização e infraestrutura, bem como a necessidade de construções sustentáveis e eficientes, estão entre os principais impulsionadores. Além disso, a adoção de novas tecnologias no setor oferece oportunidades para franquias especializadas.

O modelo de negócio de franquia, já bem estabelecido e considerado de menor risco, atrai empreendedores através da flexibilidade de locação de equipamentos, treinamento, suporte contínuo e a profissionalização dos serviços. Isso possibilita a entrada de novos players no mercado com uma base sólida e a capacidade de atender a nichos específicos, o que contribui significativamente para o crescimento do setor como um todo.

Porque escolher o modelo de Franquia da Trans Obra?

A Trans Obra se firmou no setor de franquias especializadas no fornecimento de máquinas e equipamentos para obras de engenharia civil, mantendo-se em posição de liderança por mais de vinte anos.

A companhia é aplaudida por aderir a rígidos padrões éticos e por sua dedicação ao bem-estar social, fatores que têm sido pilares em sua trajetória de êxitos, evidenciados pela completa aprovação de quem utiliza seus serviços – incluindo clientes, parceiros e a equipe interna.

Possuindo uma rede de mais de dezesseis filiais, a Trans Obra ampliou seu conhecimento no ramo com a introdução do sistema de franquias. Este movimento estratégico oferece aos empresários a chance de capitalizar em uma operação preestabelecida e testada pelo tempo.

Como franqueado da Trans Obra, um investidor recebe a certeza de lançar uma iniciativa comercial com infraestrutura completa, orientação contínua e acesso à inteligência de negócios coletada pela corporação ao longo dos anos, garantindo que sua franquia seja reconhecida como um estabelecimento de excelência em seu campo de atuação.

A Expansão no mercado de franquias no segmento da construção civil

O mercado de franquias de locação de equipamentos para construção civil é um segmento em expansão, impulsionado pela constante necessidade de infraestrutura e desenvolvimento urbano. Este nicho de mercado oferece oportunidades significativas devido a diversos fatores:

Demanda Contínua: A construção civil é um setor perene, com demanda constante por novas construções, reformas e manutenção de infraestruturas existentes, o que gera uma necessidade contínua por equipamentos e máquinas.

Economia de Custos: A locação de equipamentos é uma alternativa econômica para construtoras e empreiteiros, pois reduz a necessidade de investimento em ativos de longo prazo. Alugar equipamentos pode minimizar os custos associados à depreciação, manutenção, armazenamento e transporte.

Variedade de Equipamentos: Uma franquia de locação oferece acesso a uma ampla gama de equipamentos atualizados, permitindo aos clientes escolher as melhores ferramentas para cada projeto específico.

Suporte e Manutenção: Franquias geralmente oferecem suporte técnico e manutenção dos equipamentos, garantindo que estejam sempre em condições ótimas de uso.

Adaptação Tecnológica: O mercado de locação permite que as empresas de construção tenham acesso a tecnologias e equipamentos mais modernos e eficientes sem a necessidade de atualizar constantemente seus próprios inventários.

Modelo de Negócios Validado: As franquias trazem um modelo de negócios já testado e comprovado, oferecendo uma marca estabelecida, know-how operacional e estratégias de marketing que podem ser replicadas.

Expansão e Escala: Para franqueadores, este modelo permite expandir rapidamente sua presença de mercado, enquanto para franqueados, é uma oportunidade de entrar em um mercado com suporte de uma marca estabelecida e conhecimento do negócio.

Investindo da maneira correta para obter resultados

No cenário atual, onde o setor da construção civil continua a expandir-se de forma consistente, investir nessa área tem se mostrado uma estratégia de rendimento sólida, com retornos que podem ultrapassar a marca de 20% ao ano, o que frequentemente supera outras opções de investimento disponíveis no mercado. Contudo, para obter sucesso, é essencial prudência e possuir um conhecimento aprofundado do setor.

É nesse contexto que a Trans Obra se sobressai. Com sua experiência acumulada ao longo de mais de vinte anos no mercado de locação de equipamentos e ferramentas para construção, a empresa oferece uma oportunidade de franquia diferenciada.

Aos seus franqueados, a Trans Obra assegura uma gama completa de suporte técnico, administrativo e logístico, elementos fundamentais para alicerçar um empreendimento rentável e de longo prazo no setor da construção civil.