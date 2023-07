Francês morre após queda do 68º andar

A polícia acredita que o homem ficou preso do lado de fora da cobertura e bateu na janela pedindo ajuda, resultando no trágico acidente

Remi Lucidi, de 30 anos, morreu após cair do 68º andar de um residencial em Hong Kong. Lucidi, conhecido online como “Remi Enigma”, estava escalando o complexo Tregunter Tower quando ocorreu o acidente fatal, conforme relatado pelo South China Morning Post.

Segundo informações das autoridades de Hong Kong, Lucidi chegou ao edifício por volta das 18h e informou ao segurança que estava visitando um amigo no 40º andar. No entanto, após o suposto amigo negar conhecê-lo, um oficial de segurança tentou prendê-lo, mas o jovem conseguiu escapar ao pegar um elevador.

As câmeras de segurança captaram Lucidi chegando ao 49º andar e, em seguida, subindo as escadas em direção ao topo do prédio. A partir desse ponto, não há registros de sua presença. Testemunhas relataram que encontraram a escotilha para o telhado aberta, mas não o viram.

A última vez em que Lucidi foi avistado com vida foi às 19h38, quando bateu na janela da cobertura do complexo, chamando a atenção de uma empregada que imediatamente alertou a polícia.

Uma fonte próxima ao francês revelou que a polícia encontrou sua câmera no local, contendo vídeos de suas outras atividades ousadas que desafiavam a morte.

Gurjit Kaur, proprietário do albergue onde Lucidi estava hospedado, o descreveu como um “cara simpático e humilde”. “Ele aparentava estar saudável, em boa forma física e com um sorriso no rosto”, disse Kaur à agência de notícias. “Estou profundamente triste.”

Um funcionário do albergue afirmou que teve várias conversas com Lucidi antes de sua morte e que o jovem havia mencionado estar em Hong Kong para curtir as férias. “Quando perguntei aonde ele estava indo, ele me disse que iria escalar uma montanha”, disse o trabalhador.