Fotos de bebê com unhas ‘stiletto’ revoltam internautas

Manicure escreveu na legenda: “Eu posso fazer suas unhas de bebê. DM para mais informações. Preços baratos”

Uma manicure postou fotos das mãos de uma bebê com unhas postiças, no formado de stiletto, ou seja, bastante pontiagudas. A postagem viralizou e causou a revolta de internautas, que alertaram sobre os perigos que as unhas acarretavam à criança, já que ela poderia se ferir ou machucar outras pessoas.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, a manicure escreveu na legenda: “Eu posso fazer suas unhas de bebê. DM para mais informações. Preços baratos”. No entanto, a postagem recebeu mais comentários de pessoas horrorizadas do que de possíveis interessados no serviço.

“Isso é altamente perigoso. Os bebês muitas vezes se cutucam nos olhos ou no rosto e, mesmo sem unhas, deixam marcas de arranhões. Isso é totalmente estúpido e só vai prejudicar ainda mais o bebê”, disse um usuário. “Uma coceira no olho pode resultar em cegueira permanente”. “Você deve manter as unhas do seu bebê cortadas curtas para que não se machuquem… isso é lixo e estúpido”, comentou outro internauta.

“Eu poderia entender pintar unhas de bebês, mas dar-lhes unhas falsas? É muito perigoso! Eles estão constantemente tocando seus rostos, então isso pode realmente causar danos aos seus olhos. É melhor esperar até que sejam muito mais velhos”, foi um outro comentário que apareceu. “Eu já fico muito arranhado pelas unhas super curtas do meu irmãozinho”, disse um outro.

Alguns usuários da rede social ficaram incrédulos com a situação e chegaram a cogitar que as unhas foram implantadas com alguma técnica de edição de foto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE