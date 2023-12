Fotografia de indígena chutando bola em rio vence concurso nacional

O registro foi feito pelo fotógrafo mato-grossense José Medeiros, na Aldeia Moygu

Uma imagem de Payawo Ikpeng, um jovem indígena de 12 anos na época, executando uma jogada de futebol conhecida como ‘bicicleta’, conquistou o primeiro lugar no 1º Concurso de Fotografia do Museu do Futebol, realizado pelo estádio do Pacaembu, em São Paulo, nesta quarta-feira (20). O registro foi feito pelo fotógrafo mato-grossense José Medeiros, na Aldeia Moygu, localizada a 518 km de Cuiabá.

Atualmente com 23 anos, Payawo expressou sua satisfação com a repercussão da imagem. José Medeiros, que documenta a região há mais de 30 anos, destacou a importância de um envolvimento mais profundo no trabalho fotográfico.

Além de sua atuação como fotógrafo, José, que também é fotojornalista, enfatizou a relevância de projetos que permitem ao fotógrafo imergir na cultura e cotidiano das comunidades, como é o caso dessa imagem premiada.

Sob o tema “Brincar de Futebol”, as fotografias inscritas no concurso apresentaram diversas representações do esporte que é tão emblemático no Brasil, abrangendo diferentes estados do país.