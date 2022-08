Foragido é preso suspeito de atear fogo na casa da mulher por ciúmes

A equipe apurou que o suspeito tirou a tornozeleira eletrônico e era procurado por abandono de monitoramento

Um homem foragido do presídio foi preso suspeito de colocar fogo na casa da mulher por ciúmes, neste domingo (21) em Goiânia. A Polícia Militar relatou que o homem, de 25 anos, também ameaçou a companheira.

A corporação disse que o suspeito não aceitou o fim do relacionamento e procurou a mulher na casa dela. Como a residência estava vazia, ele colocou fogo nos imóveis e até no berço do bebê.

Para a equipe da Polícia Militar, o homem disse que não aceitava a mulher estar conversando com outra pessoa. Em áudios enviados à companheira, ele fez ameaças de morte e disse ser de alta periculosidade.

Após a prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), que vai investigar o crime. Outro vídeo mostra quando o fogo foi apagado.