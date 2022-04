Fone de ouvido salva jovem ao parar bala perdida, nos Estados Unidos

Segundo o gamer, a bala perfurou a janela de seu quarto e ricocheteou em uma parede, em seguida atingiu o fone de ouvido

Na última quarta-feira, 30, o jogador de videogame identificado apenas como Enough_Dance_956 contou que, aparentemente, foi salvo por um fone de ouvido após o disparo de uma bala perdida. O caso aconteceu em Torrance, Califórnia (EUA).

Conforme o relato do gamer, a bala perfurou a janela de seu quarto e ricocheteou em uma parede, e em seguida atingiu o fone de ouvido do jovem, que não ficou ferido. No post que publicou na rede social Reddit, ele adicionou uma foto do fone Razer Kraken com uma aparente marca de disparo de arma de fogo.

“Estou tentando falar com alguém da Razer para agradecê-los de todo o coração. Na manhã de quarta-feira, às 10h30, uma bala perdida atravessou minha janela e atingiu os fones de ouvido Razer, em cima da minha cabeça”, escreveu ele. “Se não fosse os fones de ouvido feitos com boa qualidade eu teria sido um garoto morto aos 18 anos. Eu não consigo nem imaginar toda a dor que minha família e amigos teriam passado”, comentou.

O jovem também disse que encontrou o projétil em cima da cama dele e o entregou à polícia.

Mentira?

Muitos usuários do Reddit encararam o post com ceticismo, uma vez que foi publicado próximo do Dia da Mentira. Alguns internautas chegaram a acusar o jogador de encenar o caso para receber um fone de ouvido novo.

Em um segundo post, Enough_Dance_956 respondeu as acusações com mais fotos, dessa vez mostrando o buraco de bala na janela, o furo na parede e a bala na cama depois de atingir o acessório.