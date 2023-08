Fisiculturista quase pulou de varanda para fugir de incêndio no RJ

Imagens gravadas pelo lado de fora do prédio mostram o fisiculturista gritando por socorro e ameaçando pular da varanda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O fisiculturista Hugo Sérgio, 30, gritou por socorro e tentou fugir pela varanda do apartamento em que estava durante o incêndio que o matou, em 29 de julho, no Anil, zona oeste do Rio de Janeiro.

Imagens gravadas pelo lado de fora do prédio mostram o fisiculturista gritando por socorro e ameaçando pular da varanda.

No vídeo, é possível ver as chamas na sala, para onde o homem volta e depois não é mais visto. O fogo atingiu o apartamento onde o estudante de educação física morava com a família.

A mulher de Hugo, Larrisa Mello, 27, conseguiu se salvar. A filha do casal, de 6 anos, foi internada em estado grave. A investigação sobre o incêndio no apartamento continua em andamento.

O CASO

O incêndio ocorreu na madrugada do dia 29 de julho. As chamas atingiram o apartamento onde a família morava, que fica no 10º andar de umas das torres do Condomínio Caminhos da Barra. O Corpo de Bombeiros do Quartel da Barra da Tijuca foi acionado por volta das 4h51.

Segundo relatos, ele teria resgatado a filha e a mulher, e voltado para buscar o cachorro da família, mas não conseguiu sair do apartamento. Um vizinho do prédio em frente já havia relatado à TV Globo ter visto Hugo gritar e tentar pular.

Câmeras de segurança do andar, divulgadas pela emissora, mostram Larissa saindo correndo do apartamento e, em seguida, uma fumaça densa tomando o local.

A reportagem também conversou com um vizinho de prédio que disse que Hugo e a filha estavam em cômodos diferentes. O morador alegou que foi ele o responsável por salvar a menina do incêndio, e não Hugo, que estaria no quarto enquanto a criança estava na cozinha. Ele disse, também, ter ouvido uma briga entre o casal.